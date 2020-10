Mussomeli, gruppo consiliare di maggioranza unanime: Gianluca Nigrelli presidente e Pasquale Mistretta vice

Gianluca Nigrelli Pasquale Mistretta

MUSSOMELI – I consiglieri eletti della lista “Mussomeli crea” a supporto del sindaco Giuseppe Catania si sono riuniti ed hanno all’unanimità individuato i candidati a ricoprire la carica di presidente del consiglio comunale nella figura di Gianluca Nigrelli e quella di vice presidente in Pasquale Mistretta. La squadra è pronta dunque per il primo consiglio comunale che si terrà venerdì 23 ottobre e per entrare immediatamente in operatività a servizio della comunità. ( I consiglieri eletti della lista Mussomeli crea)