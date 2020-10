Il coronavirus “infesta” l’Italia: 19.644 i nuovi casi e 151 morti

CORONAVIRUS, continua a crescere il numero di contagiati in Italia. Secondo i dati del ministero della Salute diffusi dalla Protezione civile, sono 19.644 i nuovi casi, che portano il totale a 504.509, con 17.180 nuovi positivi e 151 morti.

I guariti sono 2.309, per un totale che si attesta a 264.117. Sono stati 177.669 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, in tutto ora sono 14.492.122. I ricoveri in terapia intensiva crescono di 79 unità e adesso sono complessivamente 1.128. Per quanto riguarda gli incrementi regione per regione, si registrano 4.956 casi in Lombardia. A seguire il Veneto con 1.729 nuovi casi e la Campania con 1.718.