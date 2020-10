Gela, caos in consiglio comunale: seggio conteso, Tar “bacchetta” Ars

Il Tar Palermo bacchetta l’Assemblea Regionale Siciliana e solleva una questione di legittimita’ costituzionale sulla normativa in materia di attribuzione del premio di maggioranza. La vicenda riguarda un seggio conteso al consiglio comunale di Gela, in provincia di Caltanissetta. Con ricorso proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, Sara Silvana Cavallo, candidata alla carica di consigliere comunale di Gela e prima dei non eletti della lista “Avanti Gela” (collegata al candidato sindaco sconfitto Spata), ha sostenuto che l’Ufficio Centrale non avrebbe correttamente determinato il premio di maggioranza e che, conseguentemente, lei avrebbe dovuto essere proclamata eletta in luogo di Adriana Romina Morselli.

Alla luce del ricorso, la consigliera comunale Morselli si e’ costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell’istanza. Frattanto, il legislatore regionale ha espressamente previsto – ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza – una nuova modalita’ di arrotondamento dei seggi favorevole a Sara Silvana Cavallo. Alla luce dell’ultima norma, il ricorso avrebbe dovuto essere accolto. Di contro, in assenza della norma in parola, ovvero di declaratoria di sua illegittimita’ costituzionale, il ricorso avrebbe dovuto essere rigettato atteso l’orientamento granitico della giurisprudenza amministrativa, favorevole a Morselli. Un vero e proprio pasticcio.