Delia “plastic free”. Consegnate dal sindaco 500 borracce di alluminio agli studenti dell’Istituto Comprensivo

DELIA. Sono state consegnate dal sindaco Gianfilippo Bancheri 500 borracce di alluminio agli studenti dell’istituto Comprensivo. Il progetto è stato voluto dall’amministrazione con lo scopo di eliminare il consumo di plastica e di promuovere comportamenti coerenti con la salvaguardia dell’ambiente e nel rispetto della direttiva dell’Unione Europea sulla incidenza di determinati prodotti inquinanti, la cui conseguenza pratica sarà la riduzione di plastica durante la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e un maggiore decoro urbano.

<E’ stato un giorno di gioia vissuto accanto agli alunni – ha detto il sindaco Bancheri. E’ un progetto importante sotto il profilo ecologico che partendo dalla scuola e dagli alunni avrà importanti effetti positivi su tutta la collettività. E’ un’iniziativa che riveste anche una grande valenza sociale e culturale. Le borracce di alluminio sono il simbolo di una nuova sensibilità ambientale che vede nella riduzione dell’uso della plastica un obiettivo reale e concreto da raggiungere>.

Siamo felici di aver promosso “Plastic Free” tra i più giovani – ha aggiunto Gianfilippo Bancheri, consapevoli che le istituzioni scolastiche e le pubbliche amministrazioni devono essere le prime a lanciare una sfida dando il buon esempio. Ancora una volta abbiamo confermato la nostra sensibilità e la nostra lungimiranza in materia ambientale>.

Un ringraziamento è stato rivolto dal sindaco Bancheri alla direzione didattica e a tutto il personale docente e scolastico <per la loro preziosa collaborazione e per la sinergia dimostrata nell’ambito delle politiche di eco sostenibilità ambientale portate avanti dall’amministrazione comunale in tutti questi anni>.