Covid19: settimana nera della Sicilia, mai cosi’ tanti positivi

Nella settimana appena conclusa la Sicilia fa registrare il piu’ alto numero di nuovi positivi mai registrato (2.998) e un tasso di positivita’ (i positivi in rapporto ai tamponi) quasi doppio rispetto alla settimana scorsa (6,44% contro il 3,77%). La percentuale dei positivi rispetto ai tamponi nell’ultima settimana e’ di circa tre volte superiore alla media l’aumento di oltre un terzo in una sola settimana del totale dei positivi (da 4401 a 6790). Emerge dai dati elaborati dall’ufficio statistica del Comune di Palermo. I ricoverati sono 563, di cui 70 in terapia intensiva.

Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 137 unita’ (+32 i ricoverati in terapia intensiva). Il numero dei guariti (5.137) e’ cresciuto di 580 unita’ rispetto alla settimana precedente, il numero piu’ elevato registrato in una settimana dall’inizio della pandemia. La percentuale dei guariti sul totale positivi e’ pari al 41,8% (domenica scorsa era pari al 49%). Il numero dei deceduti, pari a 365, e’ aumentato di 29 unita’ rispetto alla settimana precedente. Il tasso di letalita’ (deceduti/totale positivi) e’ pari al 3% (domenica scorsa era pari al 3,6%). I ricoverati rappresentano l’8,3% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva l’1,0%).La settimana scorsa erano il 9,7% (in terapia intensiva lo 0,9%).