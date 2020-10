Covid, a Gela reparto ad hoc: ondata positivi in ospedale

Il reparto di Medicina dell’ospedale “Vittorio Emanuele “di Gela diventa centro Covid. La scelta e’ stata assunta dall’Asp di Caltanissetta alla luce della crescita del contagio a sud della provincia nissena. Avviene mentre il contagio cresce all’interno della struttura ospedaliera. Nelle ultime ore sono risultati positivi tre medici che svolgono servizio presso il pronto soccorso e un autista dell’ambulanza ospedaliera residente a Niscemi. Positivi anche un medico ed un infermiere del reparto di Radiologia.

Attualmente a Gela risultano positive 187 persone, di cui 16 ricoverate in ospedale. A Niscemi si registrano 124 casi, di cui uno ricoverato in ospedale; a Butera 9 positivi domiciliari e a Mazzarino 16 casi, di cui uno ricoverato in Malattie infettive all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.