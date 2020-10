Coronavirus, Musumeci: “La Sicilia non è in condizioni d’emergenza”

“I positivi si scoprono solo se si fanno i tamponi, piu’ tamponi si fanno piu’ scopriamo che ci sono positivi, la Sicilia in questo momento, in una graduatoria nazionale, non e’ in una condizione di emergenza, abbiamo 41 ricoverati in terapia intensiva, a fronte di una popolazione di 5 milioni di abitanti, non siamo in una condizione di emergenza ma non siamo neanche rilassati”. Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, intervenendo alla tappa degli Innovation Days dal tema “Le isole che ripartono”, promossi dal Il Sole 24 ore.

“Non credo ci dobbiamo iscrivere al partito del tutto chiuso o tutto aperto, ma la politica deve trovare il giusto equilibrio – ha aggiunto -. In Sicilia siamo su una media giornaliera di 6500 – 7000 tamponi. Abbiamo un milione e cinquecentomila dosi di vaccino influenzale e secondo l’accordo nazionale l’1,5% lo abbiamo messo a disposizione delle farmacie”.