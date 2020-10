Coronavirus in Sicilia: dopo le 2 zone rosse, la Regione valuta misure contenitive su altri centri

Dopo l’istituzione delle zone rosse nella cittadina agrigentina di Sambuca di Sicilia e in quella palermitana di Mezzojuso, la Regione Siciliana “valuta” eventuali “misure contenitive dedicate” anche in altri centri dell’Isola. “Sono in corso interlocuzioni con altre amministrazioni locali”, precisa una nota della Regione. Ogni decisione sara’ comunque adottata “sulla base dell’andamento epidemiologico giornaliero”. Oggi in Sicilia si sono registrati 578 casi e dieci morti in piu’ rispetto a giovedi’. Sull’isola si contano al momento 5.934 contagiati: le province che oggi hanno avuto l’incremento maggiore di casi sono Palermo (173) e Catania (154), seguite da Agrigento (76) e Trapani (58).

