Coronavirus, finito incontro governo-regioni su Dpcm, firma attesa entro stasera

E’ terminato l’incontro tra governo, Regioni ed enti locali in vista del nuovo Dpcm che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe firmare in serata. Alla riunione, convocata dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, hanno partecipato i rappresentanti di regioni, comuni ed enti locali e i ministri della Salute Roberto Speranza, della Scuola Lucia Azzolina, dei Trasporti Paola De Micheli, dell’Università Gaetano Manfredi. Presenti anche il capo della Protezione civile Angelo Borrelli e il commissario all’emergenza Domenico Arcuri. E’ possibile, spiegano fonti di governo, che prima della firma del decreto Conte e i capi delegazione dei partiti tornino a incontrarsi, ma al momento un eventuale vertice non è stato ancora fissato. Come annunciato ieri da Palazzo Chigi, oggi è attesa una conferenza stampa del premier.