Coronavirus: chiusa chiesa evangelica a Gela, un caso positivo

A Gela crescono i casi di positivita’ al Coronavirus e nelle ultime ore il pastore Giuseppe La Spina, della comunita’ evangelica “Parola della Grazia” ha chiuso le porte dell’edificio di culto “per un eccesso di precauzione”. Un giovane che frequenta la comunita’ evangelica e’ risultato positivo al tampone rinofaringeo: e’ asintomatico.

Il pastore dopo aver appreso la notizia ha comunicato ai fedeli la sospensione delle celebrazioni religiose. Alcuni fedeli della comunita’ cristiana che hanno avuto contatti con il soggetto positivo saranno sottoposti a tampone rinofaringeo nelle prossime ore.

Nel frattempo a Gela il numero delle persone che si trovano in isolamento domiciliare sono oltre 350. Alcuni fanno parte del focolaio partito dal vigile urbano (le cui condizioni di salute sono peggiorate ed ora si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta), altri collegati a due insegnanti risultati positivi, altri ancora ad una festa che si e’ tenuta in un club a conclusione delle attivita’ estive. Attualmente i gelesi positivi al Covid-19 sono 46, tra questi anche una donna gravida ricoverata al San Marco di Catania.