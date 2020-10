Campofranco. Garantita l’assistenza igienico personale per gli alunni diversamente abili.

CAMPOFRANCO. Al fine di attivare specifici interventi per garantire ed assicurare l’integrazione scolastica agli alunni in situazione di disabilità, i servizi sociali del Comune di Campofranco, diretti dall’assessore Franca Zarbo e con il responsabile Antonio Lo Curcio, sono intervenuti in sinergia con gli organi scolastici per mettergli a disposizione le figure di assistenti igienico sanitari.

In particolare – ha spiegato il sindaco Rino Pitanza – il servizio durante le attività scolastiche rimane di competenza dell’Organo Scolastico e sarà effettuato secondo autonome modalità organizzative. “Noi – ha concluso – ci siamo impegnati a versare un contributo per ciascun alunno disabile “grave“ esclusivamente quale risorsa aggiuntiva e non sostitutiva alla scuola, restando alla stessa la titolarità del servizio trattandosi di scuola dell’obbligo”.