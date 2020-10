Caltanissetta, servono 230mila euro per ristrutturare il foyer del teatro Regina

CALTANISSETTA – Per il restauro, la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale del foyer del teatro Regina Margherita occorrono 230mila 698 euro. E’ questa la somma prevista dal progetto esecutivo che la giunta comunale ha approvato per trasmetterlo all’assessorato regionale ai Beni culturali e dell’identità siciliana che l’ha richiesto ai fini della concessione del finanziamento di uguale importo.

Perché il finanziamento c’è già ed è stato concesso dalla Regione con il Fondo sviluppo e coesione per il Sud con il quale sono stati finanziati in Sicilia 139 progetti (per un importo complessivo di oltre 28milioni di euro) tra cui quello per il restauro e la ristrutturazione del foyer del teatro Regina Margherita di Caltanissetta che, oltre ad essere utilizzato per l’intrattenimento prima e dopo gli spettacoli, sarà anche adibito a luogo di incontri culturali e di attività ricreative di un certo livello.

Il progetto prevede la sostituzione di tutti i vecchi corpi illuminanti con altri moderni a led che danno maggiore luce, la revisione dell’impianto di riscaldamento e dell’altro impianto per la segnalazione delle vie di esodo, la realizzazione di un impianto audio completo di microfoni, la installazione di un ascensore per i diversamente abili, la collocazione di porte vetrata di accesso al teatro. Inoltre la collocazione di tendaggi acustici, ignifughi e oscuranti, di appliques a parete, e di 66 poltroncine. Il progetto è stato redatto dai tecnici dell’ufficio pianificazione della direzione urbanistica del Comune. (di L. S., fonte La Sicilia)