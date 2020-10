Caltanissetta, San Michele: lunedì ricominciano le catechesi per adulti

Si svolgeranno dal 12 ottobre 2020, nella parrocchia San Michele Arcangelo di Caltanissetta, le catechesi per adulti organizzate dai catechisti del Cammino Neocatecumenale.

“La crisi creata dalla pandemia di Covid-19 sta cambiando lo stile di vita mettendoci in discussione e mostrando la nostra fragilità come creature – ha spiegato il parroco Padre Giovanni Pollani -. Le catechesi per giovani e adulti potranno aiutarci a colmare questo senso di vuoto e smarrimento”.

Gli incontri si svolgeranno tutti i lunedì e i giovedì dalle ore 20.00 a partire dal 12 ottobre 2020 in ambienti sanificati e nel rispetto delle norme anti Covid.

È previsto un servizio gratuito di baby sitter per i più piccoli.