Caltanissetta, investì e uccise 28enne pakistano: assolto in appello

La seconda sezione penale della Corte d’Appello di CALTANISSETTA ha assolto Kevin Lombardo, 23 anni, dal reato di omicidio colposo con la formula “perche’ il fatto non costituisce reato”. Il giovane era stato condannato in primo grado a un anno e 4 mesi per aver investito e ucciso con la sua auto, la notte del 10 aprile 2015, il 28enne pakistano Mohamed Rafiq Towffeq che stava camminando a piedi in contrada “Bulgarella”. Lombardo, che e’ a processo anche per omissione di soccorso, ha sostenuto di essersi allontanato dopo l’incidente perche’ non si sarebbe reso conto di cosa era accaduto.

Nel corso del processo d’appello l’imputato e’ riuscito a dimostrare, insieme al suo legale, l’avvocato Cristian Morgana, di non aver visto il giovane pakistano che camminava sul margine della strada, dando le spalle alle macchine in transito e con indosso abiti scuri che ne rendevano praticamente impossibile scorgerne la presenza. Nel corso del processo e’ stato anche accertato che Lombardo procedeva nei limiti di velocita’. Il giovane pakistano, portato all’ospedale Sant’Elia e sottoposto a intervento chirurgico, mori’ dopo 28 giorni di agonia.