Amministrative. Miccichè (FI): “Forza Italia ribalta i dati nazionali confermandosi perno e guida del centrodestra in Sicilia. Se Unito il Cdx vincente ovunque”

Palermo – “Le elezioni amministrative in Sicilia hanno cristallizzato un dato incontrovertibile: la maggioranza degli elettori preferisce il centrodestra con in testa Forza Italia individuata quale perno e guida dell’alleanza”. Lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè che aggiunge: “Forza Italia ribalta la tendenza nazionale confermandosi in Sicilia primo partito in quasi tutte le province, anche rispetto agli avversari, e mantenendosi come forza trainante del centrodestra, conquista la maggior parte dei sindaci.

Registriamo la debacle del Pd che perde voti ovunque lasciando le amministrazioni di Marsala ed Agrigento dove governava, mentre il suo partner di governo, i cinquestelle, sono un flop totale. L’unico comune dove funziona questa strana accoppiata è Termini Imerese ma soltanto perché il centrodestra si è presentato spaccato altrimenti avrebbero perso anche lì. Divisione che non avverrà alle prossime regionali per cui i nostri competitors hanno poco da esultare perché i numeri elettorali hanno dimostrato che il centrodestra è oggi più forte di prima.

L’analisi di questo voto – prosegue Miccichè – ci consegna un partito azzurro che consegue degli ottimi risultati, quasi ovunque in doppia cifra, sintomo che Forza Italia sta bene e si prepara ai tanti e importanti prossimi impegni elettorali che partono dalla sindacatura di Palermo e arriveranno fino alle regionali. Un’ultima notazione da evidenziare – conclude Miccichè – e che in molti comuni Forza Italia ha presentato, oltre alla lista tradizionale, anche altre liste conseguendo performance di tutto rilievo che rasentano il 30%”.