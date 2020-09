San Cataldo. L’on. Dedalo Pignatone annuncia: “Nel decreto rilancio fondi al Comune per 1.756.000 euro”.

SAN CATALDO. Il Comune di San Cataldo ha ottenuto 1.756.000 euro è la cifra prevista per il Comune di San Cataldo. All’interno del Decreto rilancio è stato istituito un fondo parzialmente destinato ai comuni in stato di dissesto finanziario sciolti per infiltrazioni mafiose.

Si tratta di ben dieci milioni di euro, ripartiti sulla base della popolazione residente, e San Cataldo è stato uno degli otto Comuni italiani che ha potuto godere di questo importante beneficio.

A renderlo noto è stato l’on. Dedalo Pignatone del M5S. “L’obiettivo principale di questo fondo è quello di sostenere la comunità, aiutare le aziende ed erogare servizi ai cittadini. Sono molto soddisfatto del risultato che abbiamo raggiunto, frutto del grande impegno messo in campo e a cui io stesso ho potuto contribuire”.

Il deputato del M5S ha poi detto: “Sono felice di condividere con voi un grande risultato. Ho lavorato e spinto molto affinché, all’interno del Decreto rilancio venisse istituito un fondo parzialmente destinato ai comuni in stato di dissesto finanziario sciolti per infiltrazioni mafiose.

È un impegno che – insieme ai colleghi del M5S – porto avanti da mesi, fatto di duro lavoro e lunghe interlocuzioni con il Ministero.

Grazie al fondo, il Comune di San Cataldo, avrà a disposizione nuove risorse che potranno essere investite per il bene della comunità”.