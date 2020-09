Rassegna Stampa. Scuola, consegnati 2.900 banchi monoposto a Caltanissetta

Sono 2.900 i banchi monoposto ac-

quistati dal Libero Consorzio co-

munale di Caltanissetta in corso di

distribuzione in questi giorni nei

19 istituti di scuola media superio-

re della provincia nissena, con i ri-

spettivi dirigenti scolastici che a-

vevano fatto a seguito di una ri-

chiesta complessiva di 8.450 posta-

zioni.

L’ex Amministrazione provin-

ciale, attualmente guidata dal

commissario straordinario Duilio

Alongi, ha destinato l’intera som-

ma disponibile in bilancio dell’en-

te – per un ammontare di 150 mila

euro – all’acquisto di questi banchi

singoli, ciascuno dei quali ha avuto

un costo che si aggira a poco più di

51 euro ciascuno.

«Banchi che verranno sistemati

– ha spiegato ieri il vicesegretario

dell’ente Renato Mancuso – entro

domani nelle aule che ospiteranno

gli studenti in maniera da renderli

fruibili già lunedì prossimo, gior-

no di riavvio del nuovo anno scola-

stico. L’ente ha fatto un sforzo fi-

nanziario notevole per acquistar-

ne quanti più banchi monoposto

possibile, ed in questo modo ab-

biamo potuto distribuirne in ma-

niera proporzionale sino ad un

massimo di quasi il 35% delle ri-

chieste pervenute da ciascun isti-

tuto.

Sarà ora competenza dei diri-

genti scolastici sistemare questi

banchi monoposto nelle aule, at-

tuando comunque tutte le soluzio-

ni necessarie per assicurare la sa-

lute degli studenti e dei docenti:

un obiettivo questo importantissi-

mo, per cui, a seconda della situa-

zione che si verrà a creare e del

numero degli iscritti, potranno es-

sere previsti dei doppi turni, op-

pure le lezioni che potranno po-

trebbero essere fatte con metà de-

gli studenti in presenza e metà con

la didattica a distanza.

A questo fi-

ne potranno essere utilizzati an-

che gli eventuali spazi aggiuntivi

disponibili all’interno della scuola,

tipo i laboratori didattici e le stesse

palestre».

Per quanto riguarda la consegna

del numero rimanente degli altri

5.550 banchi richiesti (ed ancora

mancanti) negli istituti superiori

della provincia, si è in attesa della

consegna di quelli che il Commis-

sario nazionale all’emergenza sa-

nitaria dovrebbe fare entro il

prossimo mese di ottobre e previ-

sti con il mega-appalto di 45 milio-

ni di euro espletato per l’acquisto

di altre 180 mila sedie attrezzate,

ciascuna delle quali avrà così un

costo di 247 euro.