Migranti, Musumeci: “In 1.256 ammassati all’hotpsot di Lampedusa”

“Oltre milleduecento (1.256) presenze all’hotspot di LAMPEDUSA. Ancora ammassati, di nuovo. Lo Stato ha rivendicato in ogni sede la sua competenza, ma continua a non esercitarla fino in fondo”. Cosi’ in un post Facebook il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

“Segnalo che non mi risulta che nessuno degli interventi segnalati dalla taskforce regionale sia stato eseguito per adeguare la struttura alla fase di emergenza sanitaria in corso – aggiunge -. E anche l’iniziativa diplomatica, di cui ci ha parlato a Roma il ministro Lamorgese, non ha prodotto alcun effetto. Il fenomeno degli sbarchi in Sicilia e’ affidato al clima, non alla politica. Se c’e’ brutto tempo si rallenta, con il bel tempo si arriva a flusso continuo. Se non bastassero i barchini, le navi quarantena sono piene di persone portate dalle Ong.

Anche in questo il governo non ha voluto raccogliere la nostra proposta. Avevamo detto una cosa di buon senso: se la Sicilia deve gestire gli sbarchi autonomi, non puo’ sopportare anche quelli programmati dalle Ong, che andrebbero quindi destinati in altri porti europei. Risultato, navi piene e hotspot stracolmi. Con rischio di contagio per chi arriva, per gli operatori e per la collettivita'”.

Musumeci poi aggiunge: “Sono trascorsi molti giorni dalla mia ordinanza ed oggi posso serenamente dire che alle parole non sono seguiti i fatti; che l’Europa non guarda alla Sicilia e al Mediterraneo; e che il governo nazionale preferisce polemizzare con il presidente eletto dai siciliani, piuttosto che avere l’umilta’ di riconoscere ritardi e omissioni”. E infine, secondo il governatore siciliano, “una cosa e’ certa: ho il dovere di intervenire – conclude -. E niente e nessuno potra’ intimidirmi o farmi desistere dal dovere di tutelare la salute di tutti”.