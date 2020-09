Medico di base positivo al Covid 19 nell’agrigentino. Scattano i controlli per i pazienti con i quali è stato a contatto.

Tra i 32 casi di positività al Covid 19 registratisi a Sciacca, c’è anche quello di un medico di base risultato positivo al tampone al quale s’era sottoposto. Un caso di positività, quello del medico, per il quale l’Asp s’è mossa con grande tempestività. Anche perchè non sarebbe da escludere la possibilità che, al medico di base, la positività al Covid possa essere stata trasmessa da un suo paziente nel corso di una visita.

Per questa ragione, in queste ore l’Asp di Agrigento sta provvedendo a ricostruire la mappa dei contatti avuti dal medico chiamando nelle rispettive abitazioni tutti quei pazienti entrati in contatto con il medico di base saccense.

Per tutti questi pazienti con i quali il medico è venuto a contatto ci sarà l’esame del tampone per stabilire se, tra loro, ci sono o meno casi di positività al Covid 19. Per la cronaca, in questo momento il medico si trova in quarantena nella propria abitazione e avrebbe dato un contributo non indifferente nel ricostruire la rete delle persone con cui era venuto precedentemente in contatto.