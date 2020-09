La mappa post-voto, al centrodestra piu’ capoluoghi

La mappa dell’Italia post-voto, in attesa comunque dei ballottaggi, vede il centrodestra in vantaggio sul centrosinistra nella conta dei capoluoghi, dove il Movimento 5 Stelle piazza otto sindaci (Virginia Raggi a Roma, Chiara Appendino a Torino, Roberto Gravina a Campobasso, Paola Massidda a Carbonia e Roberto Gambino a Caltanissetta). Centrodestra e centrosinistra si distribuiscono equamente le amministrazioni dei capoluoghi di regione, mentre in quelli di provincia il centrodestra ha un vantaggio di una decina di sindaci

CAPOLUOGHI DI REGIONE – Centrodestra (8): L’Aquila (Pierluigi Biondi), Potenza (Mario Guarente), Catanzaro (Sergio Abramo), Trieste (Roberto Dipiazza), Genova (Marco Bucci), Cagliari (Paolo Truzzu), Perugia (Andrea Romizi), Venezia (Luigi Brugnaro) –

Centrosinistra (8): Bologna (Virginio Merola), Milano (Giuseppe Sala), Ancona (Valeria Mancinelli), Bari (Antonio Decaro), Palermo (Leoluca Orlando), Firenze (Dario Nardella), Trento (Franco Ianeselli), Aosta (Fulvio Centoz)

CAPOLUOGHI DI PROVINCIA – Centrodestra (51): ABRUZZO: L’Aquila (Pierluigi Biondi), Pescara (Carlo Masci) BASILICATA: Potenza (Mario Guarente) CALABRIA: Catanzaro (Sergio Abramo), Cosenza (Mario Occhiuto), Vibo Valentia (Maria Limardo) CAMPANIA: Benevento (Clemente Mastella) EMILIA-ROMAGNA: Ferrara (Alan Fabbri), Forli’ (Gian Luca Zattini), Piacenza (Patrizia Barbieri) FRIULI-VENEZIA GIULIA: Gorizia (Rodolfo Ziberna), Pordenone (Alessandro Ciriani), Trieste (Roberto Dipiazza), Udine (Pietro Fontanini) LAZIO: Frosinone (Nicola Ottaviani), Rieti (Antonio Cicchetti), Viterbo (Giovanni Maria Arena) LIGURIA: Genova (Marco Bucci), Imperia (Claudio Scajola), La Spezia (Pierluigi Peracchini), Savona (Ilaria Caprioglio) LOMBARDIA: Como (Mario Landriscina), Lodi (Sara Casanova), Monza (Dario Allevi), Pavia (Mario Fabrizio Fracassi), Sondrio (Marco Scaramellini) MARCHE: Ascoli Piceno (Marco Fioravanti), Urbino (Maurizio Gambini), Macerata (Sandro Parcaroli) PIEMONTE: Alessandria (Gianfranco Cuttica Di Revigliasco), Asti (Maurizio Rasero), Biella (Claudio Corradino), Novara (Alessandro Canelli), Vercelli (Andrea Corsaro) PUGLIA: Foggia (Franco Landella) SARDEGNA: Cagliari (Paolo Truzzu), Oristano (Andrea Lutzu) SICILIA: Catania (Salvatore Domenico Antonio Pogliese), Enna (Maurizio Antonello Dipietro, si vota il 4-5 ottobre), Ragusa (Giuseppe Cassi’) TOSCANA: Grosseto (Antonfrancesco Vivarelli Colonna), Massa (Francesco Persiani), Pisa (Michele Conti), Pistoia (Alessandro Tomasi), Siena (Luigi De Mossi) UMBRIA: Perugia (Andrea Romizi), Terni (Leonardo Latini) VENETO: Treviso (Mario Conte), Venezia (Luigi Brugnaro), Verona (Federico Sboarina), Vicenza (Francesco Rucco). –

Centrosinistra (36): ABRUZZO: Teramo (Gianguido D’Alberto) CAMPANIA: Avellino (Gianluca Festa), Caserta (Carlo Marino), Salerno (Vincenzo Napoli) EMILIA-ROMAGNA: Bologna (Virginio Merola), Modena (Gian Carlo Muzzarelli), Ravenna (Michele De Pascale), Reggio-Emilia (Luca Vecchi), Rimini (Andrea Gnassi) LOMBARDIA: Bergamo (Giorgio Gori), Brescia (Emilio Del Bono), Cremona (Gianluca Galimberti), Mantova (Mattia Palazzi), Milano (Giuseppe Sala), Varese (Davide Galimberti) MARCHE: Ancona (Valeria Mancinelli), Pesaro (Matteo Ricci) PIEMONTE: Cuneo (Federico Borgna), Verbania (Silvia Marchionini) PUGLIA: Bari (Antonio Decaro), Trani (Amedeo Bottaro), Brindisi (Riccardo Rossi), Lecce (Carlo Maria Salvemini), Taranto (Rinaldo Melucci) SICILIA: AGRIGENTO (Calogero Firetto), Palermo (Leoluca Orlando), Siracusa (Francesco Italia) TOSCANA: Firenze (Dario Nardella), Livorno (Luca Salvetti), Lucca (Alessandro Tambellini), Prato (Matteo Biffoni) TRENTINO ALTO ADIGE: BOLZANO (Renzo Caramaschi), Trento (Franco Ianeselli) VENETO: Padova (Sergio Giordani), Rovigo (Edoardo Gaffeo)