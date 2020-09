In Sicilia sale ancora la curva dei contagi. Tre i decessi nelle ultime 24 ore.

Nelle ultime 24 ore è salita la curva dei contagi in Sicilia. Sulla base dei dati forniti dal Ministero della Salute nel suo report quotidiano, sono state infatti 90 le persone risultate positive al Covid 19, tredici in più rispetto a ieri.

Un dato che certamente non può far piacere è che, in queste ultime 24 ore, si sono registrati tre decessi in più. Un numero giornaliero che non si toccava da mesi e che è tornato purtroppo a registrarsi nelle ultime 24 ore. Il numero dei morti nell’Isola si attesta ora a 295.

Attualmente le persone positive al Covid sono 1988, di cui 1817 in quarantena a casa, 155 ricoverati e 16 in terapia intensiva. I casi registratisi in Sicilia da quando è scoppiata la pandemia sono 5473 con 3190 persone guarite.

La distribuzione dei casi per provincia ha registrato 35 casi a Catania, 33 a Palermo, 7 ad Enna, 5 ad Agrigento, 4 a Messina, 4 a Trapani, 1 a Ragusa, 1 a Caltanissetta.