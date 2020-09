Ciclismo. Domenica 20 settembre parte da Caltanissetta la prima Randonnèe dei Castelli.

L’ASD “San Luca Bikers” di Caltanissetta, in collaborazione con ARI Audax Italia, organizza per domenica 20 settembre la Prima Randonnée dei Castelli, manifestazione non agonistica rivolta agli amanti delle due ruote.

Il percorso, lungo circa 200 km, si sviluppa tra le colline dell’entroterra e il mare siciliano e abbraccia le provincie di Caltanissetta, Enna e Agrigento. La partenza è prevista a Caltanissetta dalla via Napoleone Colajanni presso il Bike Service CL e il tempo di percorrenza massimo per concludere la randonnée è di tredici ore.

All’interno del circuito è anche possibile partecipare alla Ciclopedalata dei Castelli, con un percorso più breve di 100 km e un tempo di percorrenza massimo di otto ore.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile visitare il sito sanlucabikers.com