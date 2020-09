Caltanissetta. Ultimo appuntamento al Parco Archeologico Palmintelli con “Al Parco sotto le Stelle”.

Ultimo appuntamento domani sera (Venerdì 25 Settembre) alle ore 21,00 al Parco Archeologico Palmintelli per gli spettacoli inseriti nel cartellone denominato “Al Parco sotto le stelle 2020”. Cartellone fortemente voluto dal direttore del Parco Archeologico di Gela Arch. Luigi Gattuso, allestito dal direttore artistico Giuseppe Speciale e la collaborazione del Comune di Caltanissetta. In realtà Domenica 27 Settembre sempre alle ore 21,00 ci sarà un’appendice al cartellone con una commedia comica.

Per l’ultimo appuntamento, Venerdì 25 Settembre nel sito archeologico nisseno saranno di scena la compagnia locale IL SIPARIO che per l’occasione porterà in scena la commedia brillante in due atti “GIULIETTA in ALFA ROMEO” di Roberto Mandica con adattamento e regia di Massimo Pacetto.

La commedia è strutturata su grandi equivoci, dove storie di vita quotidiana, tra sogni, ambizioni, vocazioni e disavventure s’intrecciano tra di loro, originando una serie di situazioni paradossali e fraintendimenti comici, che rendono la vicenda coinvolgente ed esilarante.

Una serie di malintesi che girano attorno al nome della mitica Giulietta. Lo stesso nome della storica creazione dell’Alfa Romeo. Nel corso dello spettacolo diventerà la Giulietta dell’opera “Giulietta e Romeo” usato come pseudonimo per trovare marito. Una serie di malintesi che fanno del testo una commedia brillante e divertente. Una commedia per passare serenamente una serata in compagnia divertendosi e ridendo. E di questi tempi ridere ci fa sicuramente bene.

Cast: Elvira Giarratano, Rosa Manganaro, Nicoletta Loi, Giovanni Rizzo, Ilenia Diforti, Bartolo Burgio, Giuseppe Mastrosimone, Guglielmo Pacetto, Carlo Marchese, Massimo Pacetto, Alessandra Costa. Scenografie Gianni Torino. Trucchi e costumi Rosa Manganaro. Regia Massimo Pacetto.

La prenotazione per le norme ANTICOVID è obbligatoria.

Info:0934570449 – 3409790959.