Caltanissetta. Il gruppo consiliare del M5S: “Attenti e sensibili alle esigenze dei cittadini in un’ottica di rigenerazione della Città”.

CALTANISSETTA. Alla fine della scorsa settimana, con determinazione autonoma del Comando di Polizia Municipale, è stato installato un cordolo di delimitazione per la corsia dei bus urbani nel quartiere Santa Lucia.

A renderlo noto è stato il gruppo consiliare del M5S che ha sottolineato: ” Tale dispositivo, naturalmente in linea con quanto previsto dal codice della strada e certamente indice di civiltà, ha tuttavia provocato le perplessità dei commercianti della zona, preoccupati per un potenziale intralcio alla fermata dei propri clienti. Nei giorni scorsi alcuni consiglieri di maggioranza hanno quindi incontrato i commercianti provando a ipotizzare diverse soluzioni per la risoluzione della vicenda, promettendo di interessare l’amministrazione attiva”.

A tale proposito, hanno reso noto i consiglieri del M5S, l’assessore Marcello Frangiamone ha incontrato alcuni commercianti prospettando loro svariate ipotesi ed impegnandosi per una veloce soluzione della questione. “Ancora una volta dunque – conclude la nota – il M5S si mostra attento e sensibile alle esigenze dei cittadini in un’ottica di collaborazione al miglioramento ed alla rigenerazione della città”.