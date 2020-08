Covid, positivo sul pullman Trapani-Palermo. Giuseppe Lupo (Pd): “Da settimane chiedo a Musumeci il distanziamento sui mezzi di trasporto pubblico”.

“Lo dico da settimane, ho anche presentato un’interpellanza parlamentare per sollecitare il governo regionale a ripristinare l’obbligo della distanza a bordo dei mezzi pubblici di trasporto, che imprudentemente ha abolito, ma Musumeci ha continuato ad ignorare questa richiesta. Adesso purtroppo è accaduto: un cittadino che viaggiava a bordo di un pullman da Trapani a Palermo è risultato positivo al Covid-19 e di conseguenza centinaia di persone sono state esposte a rischio di contagio e dovranno affrontare un periodo di isolamento in quarantena, oltre ai necessari controlli sanitari per il Covid”. Lo dice Giuseppe Lupo capogruppo del PD all’Ars.

“Mi chiedo – conclude – il motivo per il quale il presidente Musumeci si ostini a non reintrodurre in Sicilia l’obbligo di distanziamento sui mezzi di trasporto pubblici, anche alla luce del flusso di utenti in aumento legato alla stagione turistica”.