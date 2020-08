Caltanissetta, Consiglio comunale il 2 settembre: focus sulle disfunzioni della sanità

Al centro dei dibattito del Consiglio comunale di Caltanissetta che si terrà il 2 settembre (di cui ieri è stata diramata la convocazione ufficiale) si parlerà di “sanità pubblica”, un argomento che sta a cuore ai cittadini, stanchi di riscontrare ritardi e silenzi nel sistema sanitario locale e che sinora, malgrado i tentativi (invero timidi) della politica locale, non ha registrato sostanziali elementi di novità e di miglioramento. Ciò malgrado la direzione strategica dell’Asp abbia più volte ufficialmente assunto impegni precisi sui tempi di ripristino delle condizioni ante Covid. Indubbiamente bisogna dare atto che il tempo trascorso sotto emergenza è stato difficile da gestire e che i dirigenti dell’Azienda hanno dovuto seguire una scala di priorità, ma è palese che gli impegni assunti (sul mancato ripristino dei reparti accorpati nell’ospedale “Sant’Elia”, sulla sospensione di ogni attività nella Rsa di viale Monaco con gravi conseguenze per gli utenti del Centro di Riabilitazione e del centro diurno per i malati di Alzheimer) hanno generato tra i nisseni inevitabili lagnanze. Anche perché, nel frattempo, il direttore generale dell’Asp Alessandro Caltagirone non ha avuto remore ad assumere impegni precisi al cospetto di tutti i sindaci della provincia appositamente riuniti dal sindaco del capoluogo Roberto Gambino.

Anche la politica locale, a parte qualche esternazione più o meno… risoluta, ha un po’ trascurato il problema, complice forse anche il periodo estivo che di solito riduce un po’ tutte le attività amministrative a causa delle ferie del personale. Lo dimostra anche il fatto che la convocazione per la seduta del 27 agosto sia stata diramata soltanto ieri, sebbene risalga al 21 giugno la richiesta avanzata dal gruppo consiliare 5 Stelle. In quella occasione, il capogruppo Michele D’Oro, nel chiedere la convocazione urgente di un Consiglio comunale aperto, evidenziava le persistenti disfunzioni del Pronto soccorso e le difficoltà per ottenere tramite il Cup, una prestazione ambulatoriale. Tutte problematiche ancora e sempre attuali. Anche la riunione dei 2 settembre (convocata per le ore 18) si svolgerà in videoconferenza.