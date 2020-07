L’antenna RAI simbolo di Caltanissetta, Pagano: “Presenterò interrogazione per conoscere il destino”

“Presentero’ un’interrogazione alla Camera per conoscere quali azioni intendano mettere in atto i ministeri competenti per il destino dell’antenna Rai Way, che dal 1951 e’ divenuta simbolo della citta’ di Caltanissetta, un valore confermato dal vincolo storico identitario a cui l’installazione e’ soggetta da parte della Soprintendenza ai beni culturali della provincia di Caltanissetta“. Cosi’ il vice presidente della Lega alla Camera, Alessandro Pagano. “Nonostante cio’, la Rai, attraverso la propria controllata e proprietaria dell’impianto, la Rai Way, vorrebbe demolire la storica antenna. L’assessorato ai Beni Culturali della Regione Sicilia si e’ espresso chiaramente a favore del vincolo di interesse storico culturale, su cui concorda anche la memoria difensiva dell’Avvocatura di Stato. L’antenna, all’avanguardia tecnologica all’epoca della sua installazione, era la piu’ alta d’Europa e tutt’oggi e’ simbolo della baricentricita’ della citta’ in Sicilia.

I cittadini di Caltanissetta e i siciliani tutti non vogliono perdere uno dei simboli della propria identita’. Una volonta’ che dovrebbe essere rispettata, anche alla luce del vincolo di interesse culturale a cui e’ sottoposto l’impianto. È auspicabile pertanto che il governo intervenga a tutela di un monumento identitario della e nel contempo provveda alla messa in sicurezza dello stesso, senza disagi o peggio ancora sgomberi dei cittadini residenti”.