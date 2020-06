San Cataldo. Inaugurata a Pizzo Carano Sant’Anna la rotatoria con la scultura della Sicilia.

SAN CATALDO. Una rotatoria importante per il centro abitato di Pizzo Carano Sant’Anna. E’ quella inaugurata dal presidente del Comitato di Pizzo Carano Sant’Anna Vincenzo Siracusa assieme al vice presidente Antonino Cravotta.

Un’opera che, come ha ammesso lo stesso presidente del comitato di quartiere, è stata resa possibile grazie alla preziosa sinergia messa in atto con la sua squadra di collaboratori che ha contribuito alla realizzazione dell’opera. Vincenzo Siracusa a anche ringraziato la commissione straordinaria, per averla restituita in muratura, il comando di Polizia Municipale che non ha mai trascurato il quartiere, la famiglia Pioggia, “Punto Marmi”, che con straordinaria umiltà, ha realizzato la scultura della Sicilia che campeggia sulla rotonda.

Si tratta dell’unica opera in città che risalta la Sicilia. Un ringraziamento anche ad Elio Falzone, che con la sua grinta ha realizzato la rotatoria. “Sono orgoglioso, semplicemente fiero, di rappresentare uno dei polmoni vitali di San Cataldo” ha ribadito Vincenzo Siracusa a conclusione della cerimonia di inaugurazione della rotonda.