San Cataldo. Ecco le prescrizioni alla viabilità per il Corpus Domini.

SAN CATALDO. In occasione della prossima celebrazione del Corpus Domini, la Polizia municipale ha messo a punto le prescrizioni alla viabilità.

In particolare, per la giornata del 14 Giugno è previsto dalle ore 12,00 alle ore 20.00, divieto di sosta ambo i lati, con rimozione, in Piazza Mons. Cataldo Naro (già Piazza Madrice) nell’area antistante la Chiesa Madre dal civ. 1 a inc. Via Dell’Immacolata.

Inoltre dalle ore 15,00 alle ore 20.00, divieto di sosta ambo i lati, con rimozione, in Via Regina Elena (tratto da incrocio Via Cavour a incrocio Via Siracusa ).