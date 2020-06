SAN CATALDO. La Commissione straordinaria del Comune ha reso noto tramite pubblico avviso che i cittadini che ancora non hanno ritirato i mastelli per la raccolta differenziata possono farlo ritirandoli ogni mercoledì a partire dal prossimo 17 giugno presso i locali dell’ex asilo nido di via Belvedere. L’orario in cui è possibile ritirare i mastelli sarà dalle 9 alle 12,20 e dalle 15 alle 18.