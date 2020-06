Mussomeli, iniziata la pavimentazione della Piazzetta Monti

MUSSOMELI – Iniziati ieri mattina i lavori di rifacimento della pavimentazione di piazzetta Monti, piazzale attualmente in pessime condizioni.

La nuova pavimentazione che verrà collocata (simile a quella di piazza roma) consentirà:

1) di riqualificare un altro pezzo del nostro centro storico

2) accogliere in piena sicurezza e gradevolezza estetica i numerosi fruitori dei servizi che insistono in quella piazzetta (biblioteca comunale, agenzia delle entrate, ufficio azienda foreste, agenzia per il lavoro PON inclusione).