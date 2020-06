Mussomeli, al tempo di coronavirus torta per mamma Rosa per i suoi 100 anni

MUSSOMELI- 100 anni compiuti, in piena pandemia fra scompigli e preoccupazioni, la nonnina mussomelese Rosa Sorce, attualmente dimorante a Caltanissetta presso l’abitazione della figlia Enza Fasino, ha festeggiato, diverse settimane fa, il suo centenario, rigorosamente e soltanto fra gli affetti di famiglia, in rigoroso distanziamento, per le note restrizioni governative poste in essere a tutela della salute di tutti i cittadini. Un anniversario di una centenaria fra le mura domestiche, dunque, dove non è mancata la torta augurale, in uno strano clima bene avvertito da nonna Rosa, a cui poco piace indossare la mascherina. Una fausta ricorrenza, si direbbe, per pochi intimi con la gioia nel cuore della figlia Enza e dei nipoti. La prelibatezza della torta ed il contorno della sua lucidità l’ha portata indietro negli anni: la sua giovinezza, la vita di campagna della famiglia, dedita alla pastorizia e successivamente, la sua vita da sposata, interamente vissuta nel suo paese natio. “Rosa a surcia” , così comunemente viene chiamata, mamma e nonna affettuosa, la centenaria vive le sue giornate fra Caltanissetta e Mussomeli e non disdegna utilizzare il telefono per informare ed informarsi delle notizie del paese e delle condizioni di salute di parenti ed amici, specialmente in questo periodo, in cui è assai attivo il monitoraggio dell’attuale pandemia che sta destando non poche preoccupazioni fra la gente.

Va detto che la nonnina è una dei sei figli nati dal matrimonio di Sebastiano Sorce e Concetta Sapia, residenti in Mussomeli Via Trieste 28, di cui 3 maschi, Giuseppe (Padre Sorce prete deceduto),Calogero, e Pasquale e 3 femmine Maria e Giuseppina (decedute) e Rosa che ha compiuto il traguardo dei 100 anni. Una tappa per nonna Rosa che profuma di privilegio. Auguri nonnina.