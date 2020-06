Mazzarino, ‘malessere’ nella maggioranza: la nota stampa di Unione Popolare, PD e Movimento Civico

MAZZARINO – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Apprendiamo dall’ultimo comunicato stampa di Viva Mazzarino, che il proprio segretario non ha ben chiara la situazione finanziaria dell’ente e ci meravigliamo di come lo stesso, non lo sappia. Forse perché non sono abituati al dialogo? Bisogna agire sempre per dovere civico e non utilizzare queste due parole, solo quando fa comodo! Ricordiamo che l’armonizzazione di bilancio (vedi bilancio 16/19), così come prevista dal decreto legislativo 118/2011, è stata tardivamente recepita (2015) dalla Regione Siciliana e che, la legge, prevedeva che gli enti, predisponessero i propri bilanci secondo la stessa.

Non era, quindi, una scelta arbitraria dell’ente! In merito al rendiconto 2017, ricordiamo Inoltre, al segretario di Viva Mazzarino, che la maggioranza consiliare tutta, ha sottoscritto e successivamente approvato un emendamento, compreso lo stesso gruppo di Viva Mazzarino per l’appunto, che ha modificato l’atto presentato dal proprio assessore di riferimento, cambiando di fatto le sorti dell’ente; infatti, il nuovo metodo di calcolo contabilizza va 2.597.228,72 invece di 4. 264.673,30 quindi un’importante operazione per le casse comunali. Possiamo dedurre dalle esternazioni contraddittorie del segretario di Viva Mazzarino, che l’operato del gruppo consiliare non corrisponde a quanto affermato dallo stesso.

Forse Viva Mazzarino, con tutti i suoi rappresentanti, in giunta e consiglio, avevano delle buone ragioni per non evitare il dissesto, poiché fin dall’insediamento dell’assessore al bilancio, senza aver esaminato nulla, si parlava di default, o realmente non hanno capito nulla? Per quel che riguarda le leggi, ci preme precisare che tutti siamo a conoscenza di queste, l’unica differenza è che noi cerchiamo di applicarle, nel migliore dei modi, per il bene della comunità, e non di utilizzarle, infatti, per rimanere in tema, aggiungiamo che, per tempo era stato comunicato dai consiglieri, all’assessore al bilancio, di prendere in considerazione il metodo semplificato.

Proposta, la nostra, inascoltata o non capita! Ricordiamo ancora al segretario di Viva Mazzarino, che l’assenza dei due consiglieri di maggioranza è un’assenza giustificata, dovuta a motivi personali e peraltro ben nota a tutti, anche ai consiglieri e ai due assessori di viva Mazzarino. Tutti i componenti dell’attuale maggioranza, erano a conoscenza della situazione economica dell’ente, nessuno è stato obbligato a prendere parte alla coalizione, proprio perché da noi vigono democrazia e trasparenza. A questo punto viene spontaneo affermare che, è vero, siamo alle comiche, ma gli attori protagonisti non siamo di certo noi!

Ci teniamo a puntualizzare, e con questo concludiamo, che noi rispondiamo ad una sola voce: quella dei nostri cittadini e, con questi, ci confrontiamo! Pertanto, crediamo che le cose non vadano lasciate correre senza porre rimedio!!!

I consiglieri tutti di: Unione Popolare, PD e Movimento Civico per Mazzarino.