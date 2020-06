Caltanissetta, prima assemblea cittadina di Italia Viva

CALTANISSETTA – Venerdì 18 giugno presso l’hotel Ventura si è tenuta la prima assemblea cittadina degli iscritti di Italia Viva di Caltanissetta .

I coordinatori provinciali Laura Greco e Giuseppe Ventura, dopo aver illustrato il lavoro fin qui fatto in questi mesi di lockdown, hanno aperto la prima assemblea di simpatizzanti ed iscritti del partito in città, comunicando che su nomina dei coordinatori nazionali On. Teresa Bellanova e l’On. Ettore Rosato sono stati individuati come coordinatori cittadini, Antonella Pecoraro e Fabio Mastrosimone.

L’assemblea ha poi deliberato l’individuazione del responsabile organizzativo nella persona di Giuseppe Gruttadauria, del responsabile Enti Locali nella persona di Felice Dierna, del responsabile della comunicazione e rapporti con la stampa nella persona di Pierluigi Borsalino e del vice coordinatore nella persona di Giuseppe Miraglia.

E’ stato un importante momento di confronto costruttivo tra gli iscritti che hanno iniziato a delineare le priorità di cui occuparsi, proponendosi anche di avviare un confronto con l’attuale amministrazione cittadina, con l’intento di proporre progetti e iniziative per la soluzione dei problemi della città.

L’assemblea cittadina, sul solco dei progetti messi in cantiere dal partito Italia viva , si propone di focalizzare l’attenzione sui problemi della realtà locale e sulla valorizzazione delle risorse del territorio.

Fanno parte del coordinamento cittadino: Calandruccio Vincenzo, Dierna Felice, Diproietto Rosario, Giambarresi Dario, Giunta Maurizio, Lococo Giuseppe, Messana Salvatore (membro dell’assemblea nazionale del partito), Palermo Raffaele, Petronio Massimiliano, Saia Mattia

e Testaquatra Giulio