Caltanissetta, Creative Spaces: vernissage V Collettiva “ArT Home”, sabato 6 giugno

CALTANISSETTA – Sabato 6 giugno l’associazione Creative Spaces inaugurerà in diretta Facebook la V collettiva della mostra “ArT HOME” con apertura della penultima sala del museo CO.VI.3D GALLERY, sala dedicata all’artista siciliano PIERO GUCCIONE. Verranno esposte le opere di 8 artisti, oltre alla fotografia, alla pittura ed al disegno, la presenza di una poetessa ad esporre i suoi scritti. Presenti alla mostra due artisti fuori stivale, il brasiliano Alexandre Pena con i suoi lavori dai colori allegri, i volti e la matericità degli elementi di recupero su tela e tavola e l’artista ungherese Sara Sebestyen che con la sua fotografia immortale forme geometriche dalle architetture murarie.

Tra gli artisti italiani presenti il sardo Jena Cordova, con i suoi tre dipinti ad olio di grande formato; la palermitana Tiziana Viola-Massa con le sue tecniche miste su tela; il giovane cammaratese illustratore e vignettista Nicola Madonia; il disegnatore Eliezer Lombardi, attivo componente dell’associazione promotrice del progetto; l’architetto nisseno Eros Di Prima con i suoi astratti e geometrici in acrilici su tela e la poetessa Dott.ssa Antonella Ballacchino.

Il VERNISSAGE prevede una diretta streaming con gli artisti sul canale Facebook dell’Associazione alle ore 18:00. Una chiacchierata per conoscere meglio la loro arte ed i loro lavori per “ArT HOME”.

CO.VI .3D GALLERY – non è un semplice galleria virtuale, ma un vero museo dove si svolgono attività artistiche e culturali. All’interno del museo, diversi ambienti ospitano opere, dalla pittura alla scultura digitale, dalla fotografia alla poesia. Fondato da un gruppo di giovani siciliani, ogni sala del museo è dedicata a vari artisti e scrittori siciliani. I visitatori hanno l’opportunità di immergersi nella propria realtà virtuale con tour a 360 ° e video i quali offrono allo spettatore l’opportunità di vedere sia l’esterno che l’interno del museo. Sebbene l’acronimo COVID, ci faccia inevitabilmente pensare a morte e dolore, per l’Associazione Creative Spaces, l’acronimo COVID si trasforma in bellezza e diviene CO.VI.3D, ovvero VIsioni COntemporanee nella tridimensione di una vera galleria d’Arte. Ad oggi hanno aderito al progetto oltre cinquanta artisti da tutto il mondo (Italia, Germania, Spagna, Ungheria, Romania, Albania, America, Messico, Australia, ecc.)

Tutto il team project è a lavoro per lo sviluppo futuro del progetto che prevede nuove mostre ed attività che vedranno la nascita di uno spazio virtuale in un ambiente esterno contenitore di realtà ed attività.

Facebook: www.facebook.com/associazionecreativespaces

Web: asscreativespaces.wixsite.com/creativespaces

presso la sezione museo: asscreativespaces.wixsite.com/creativespaces/covid3dgallery

Instagram: www.instagram.com/asscreativespaces

Gli artisti interessati a prendere parte alle future collettive, potranno contattare il team scientifico ai seguenti indirizzi email: creativespacescl@gmail.com

Per Info telefoniche 3275396202