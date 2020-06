Caltanissetta, conferimento selvaggio di rifiuti. Video, Gambino adirato: “Vi stano, siete indecorosi!”

Non usa mezzi termini il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, nei confronti dei nisseni sporcaccioni, conferitori di rifiuti in luoghi vietati o non idonei. La veemente reazione del primo cittadino è stata determinata dalla visione di montagne di rifiuti, nei pressi del Foro Boario, dopo appena 12 ore dalla bonifica del sito. Gambino, ha nuovamente, provveduto a far ripulire il luogo ma ha avvertito gli indisciplinati: “Vi vengo a stanare, mettiamo su una task-force: siete indecorosi”.