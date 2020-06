Caltanissetta, conclusa la campagna “Dona il caffè al bar del tuo cuore”: raccolti oltre mille euro

Era stata lanciata il 4 Maggio scorso, la campagna “Dona il caffè al bar del tuo cuore”, per aiutare i piccoli bar di Caltanissetta, che dopo due mesi di chiusura forzata per i decreti governativi per arginare la pandemia del Coronavirus, e le notevoli perdite economiche, si sono ritrovati a dover affrontare le spese per la riapertura con tutte le prescrizioni previste per mantenere i livelli di sicurezza.

E dopo quattro settimane i quattro promotori, Francesca Mugavero, Irene Bonanno, Angelo Tramontana e Pasquale Tornatore, chiudono la raccolta fondi, anche perché pur tra difficoltà quasi tutti bar hanno riaperto, e stanno cercando di tornare a lavorare, pur con ancora tante difficoltà e incassi inferiori agli stessi periodi dell’anno scorso.

Sono stati raccolti, al netto dei diritti della piattaforma di crowfunding, 1.091 euro da 37 donatori, per 12 bar della città, ed alcuni hanno deciso di non indicare il bar al quale donare, e destinare così la loro somma agli alunni più bisognosi dei plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Statale Vittorio Veneto, che si trovano tutti nel centro storico di Caltanissetta ed al Villaggio Santa Barbara.

I bar ai quali sono state fatte le donazioni sono: il Bar Sport di Luigi Salvaggio 60 euro, il Bar Tino di Marco Costa 10 euro, il Bar Volo 120 euro, il Bar Spanò 20 euro, il Bar del Centro 20 euro, il Bar Ginevra della Strata a Foglia 20 euro, la Caffetteria Mazi 20 euro, il Bar La Romana 20 euro, il Bar Serendipity 10 euro, il Bar Seneca di Cataldo La Fisca 30 euro, il Bar Curtiglio 670 euro, il Bar Mike 20 euro.

I promotori della campagna non nascondono che si aspettavano di raccogliere un importo totale maggiore, ma capiscono che nei primi due mesi del lockdown della gran parte di attività commerciali e lavorative in genere, la maggioranza di persone che volevano donare, lo hanno fatto a favore delle associazioni e degli enti che si sono dedicati al sostegno delle famiglie in difficoltà, e quindi la categoria degli esercenti dei piccoli bar, pur essendo anche la loro tra quelle più penalizzate dagli effetti delle chiusure delle attività commerciali, hanno avuto poca attenzione.

In ogni caso i promotori di “Dona il caffè al bar del tuo cuore” ringraziano tutti i donatori che hanno avuto la sensibilità a sostenere i gestori e le loro famiglie, di queste attività, luoghi di socialità e di amicizia, che hanno deciso con la loro donazione di coccolare ed incentivare il proprio bar del cuore e restituire la cortesia che gli ha sempre riservato.

I bar che hanno ricevuto le donazioni, riceveranno nei prossimi giorni dai promotori le somme a loro donate, e offriranno un caffè di ringraziamento ai loro donatori. Le donazioni sprovviste di indicazioni sull’attività sostenuta, che ammontano a 115 euro, saranno devolute in beneficenza agli alunni più bisognosi dell’Istituto Comprensivo Statale Vittorio Veneto, con i suoi quattro plessi scolastici di frontiera del centro storico di Caltanissetta, acquistando per loro materiale didattico.

