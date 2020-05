Rotary club Caltanissetta, incontro “Giovani Leader a servizio della Pace”

E’ questo il titolo dell’incontro tenutosi virtualmente qualche giorno fa sulla piattaforma “Zoom” e organizzato dal Rotary Club Service di Caltanissetta a cui ha partecipato in qualità di relatore Franco Vaccari, presidente di Rondine Cittadella della Pace (AR), centro internazionale per la formazione di leader globali. Rondine Cittadella della Pace è un’organizzazione che si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo e la diffusione della propria metodologia per la trasformazione creativa del conflitto in ogni contesto.

Un luogo di rigenerazione dell’uomo, perché diventi leader di sé stesso e della propria comunità, nella ricerca del bene comune. La Cittadella della Pace dal 1998 accoglie giovani provenienti da Paesi interessati da conflitti, attuali o recenti, che accettano di convivere con il proprio “nemico”, intraprendono un percorso innovativo a partire dai sentimenti di dolore e di rabbia che la guerra ha prodotto ed elaborando un modello di trasformazione creativa.

L’incontro, inoltre, ha visto la partecipazione di alcuni ragazzi che si sono collegati da paesi anche molto lontani dall’Italia, come nel caso di Lana, una studentessa georgiana della Cittadella della Pace, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Tblisi e due giovani borsisti della Pace del Rotary ovvero Gabriele Roccaro, che sta frequentando l’Università di Haifa in Israele, e Gabriel Bernardo da Silva, che sta frequentando l’Università del Nord Carolina a Chapel Hill.

Questi hanno testimoniato la loro esperienza di formazione come ambasciatori della pace, ossia come risolutori delle situazioni di conflitto. Nell’anno rotariano 2014/2015, nell’ambito del progetto Mediterraneo unito, un giovane israeliano ed una giovane palestinese hanno frequentato la Cittadella grazie a due borse di studio, una assegnata da tutti i Distretti Rotary italiani ed una dal Distretto Rotary 2110 Sicilia Malta, ciò a dimostrazione di come il Rotary e Rondine Cittadella della Pace perseguano gli stessi obiettivi e le medesime finalità.