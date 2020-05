A Bompensiere in tanti chiedono l’apertura “a tempo pieno” dell’Ufficio postale

BOMPENSIERE – Hanno richiesto a Poste Italiane, con e-mail diretta al Responsabile dell’Area Territoriale Sicilia Palermo e per conoscenza alla Prefettura di Caltanissetta e alla Commissione straordinaria di Bompensiere, la riapertura “a tempo pieno”, come era prima del COVID-19, dell’Ufficio Postale di Bompensiere. E’ stato Totino Saia, già funzionario della ex Provincia, a farsi portavoce di tanta gente, soprattutto donne ed anziani, che trovano nell’Ufficio Postale il punto di riferimento per qualsiasi operazione, “ed anche per un conforto di normalità, sia pure in questi tempi di “anormale” situazione”, come ha commentato lo stesso primo firmatario. La nota è stata inoltrata lo scorso 29 maggio via e-mail, non cartaceo, anche per rispettare le norme di precauzione/prevenzione anti coronavirus.