Villalba, coronavirus: consiglieri di maggioranza scrivono al sindaco: “L’interesse dei cittadini prima di tutto”

VILLALBA – I consiglieri di maggioranza hanno scritto al sindaco Alessandro Plumeri, agli assessori comunali ed ai consiglieri comunali di minoranza: “ Stiamo vivendo momenti di difficoltà e paura. L’epidemia da coronavirus ha stravolto le nostre vite, costringendoci all’isolamento e a stare lontani dagli affetti più cari. Accanto all’emergenza di carattere sanitario, questa situazione ha determinato un’emergenza di carattere economico. Pensiamo ai dipendenti del settore privato che hanno perso il lavoro, ai lavoratori autonomi che non stanno lavorando, ai tanti commercianti e artigiani che si sono trovati costretti a tenere chiusa la loro attività. Il governo nazionale sta approdando a delle misure straordinarie a sostegno dell’economia, ma crediamo che, mai come in questo eccezionale momento, sia importante che l’amministrazione comunale faccia sentire interessamento e vicinanza ai suoi concittadini. Chiediamo, quindi, che ci si adoperi per trovare modalità di intervento a sostegno dell’economia locale e a quanti si trovano in difficoltà. In questo noi consiglieri comunali di Amare Villalba, danno la loro massima disponibilità e collaborazione. L’interesse dei cittadini prima di tutto. Cordialmente (firmato: Lupo Antonio, Scarlata Eliana, Saia Alessia, Favata Rita, Schillaci Rosetta, Plumeri Vincenzo)

Presidente del consiglio e consiglieri di maggioranza, per questa circostanza, intendono devolvere le loro spettanze aprile – maggio – giugno a favore delle necessità della comunità.