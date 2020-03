San Cataldo. Chiusura degli sportelli dell’Anagrafe e dello Stato Civile. Servizio solo su appuntamento.

SAN CATALDO. La commissione straordinaria ha annunciato che, in base alla necessità di contenere il contagio e di evitare assembramenti, ha imposto al Comune di chiudere gli sportelli dell’Anagrafe e dello Stato civile e di proseguire il servizio soltanto su appuntamento. “Ci scusiamo per il disagio e vi preghiamo di collaborare con pazienza. Siamo in un momento di emergenza e dobbiamo fare tutti la nostra parte”, ha fatto sapere la commissione straordinaria a questo proposito invitando i cittadini ad osservare questa disposizione.