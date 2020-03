Rotary Club: i Past Governors del Distretto 2110 intervengono concretamente nelle attività di contrasto al Covid-19

MUSSOMELI – Così il dott. Roberto Di Leo, Past President del Rotary di Mussomeli in una nota: “Sono molto contento di informarvi che la scorsa settimana – per rispondere alle esigenze delle nostre comunità, come è nelle è nelle finalità del Rotary e per concretizzare l’azione che il Distretto può portare avanti a supporto della lotta alla pandemia – Francesco Milazzo, Nunzio Scibilia, John De Giorgio e Titta Salleni, di comune accordo, abbiamo deciso di utilizzare fondi residui delle nostre gestioni per acquistare dispositivi utili ad affrontare l’epidemia da CODIV 19. Sono stati contattati i Direttori delle Unità di Malattie infettive dell’Ospedale Cannizzaro di Catania e del Policlinico di Palermo i quali hanno sottolineato l’utilità e la necessità di potere avere una barella di bio-contenimento. Abbiamo, allora, deciso di comprare due barelle di bio-contenimento, con fondi dei rispettivi residui per un investimento di 57.000 euro a nome del Distretto 2110.

Una delle barelle verrà consegnata al Reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Cannizzaro di Catania e l’altra al Reparto di Malattie infettive del Policlinico di Palermo. Queste barelle saranno di estrema utilità sia durante questa crisi Covid 19 per il trasporto in sicurezza dei malati “positivi accertati” o dei malati “sospetti positivi”, ma anche dopo. Sfortunatamente le barelle non potranno arrivare prima di 30 giorni, ma non è stato possibile trovare una fornitura più celere perché, ovviamente, la domanda è molto alta.

I fondi provengono dal residuo dell’anno di Francesco Milazzo (7.000€), di Nunzio Scibilia (20.000€), di Titta Sallemi (10.000€) e di John De Giorgio (20.000€). Forniremo anche una piccola quantità dei filtri specifici per l’utilizzo delle barelle. Certamente ne servirebbero molti di più e sarebbe auspicabile che altri potessero contribuire all’acquisto di filtri, che costano 378,40 € ogni uno e non hanno una lunga durata. Con questa azione il Distretto è concretamente presente, come sempre ha fatto, dando il suo contributo alla lotta al CODIV 19.