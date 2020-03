Giovani UDC: è Gero Palermo il nuovo coordinatore regionale in Sicilia

Il Responsabile dell’Udc Giovani in Sicilia, il nisseno Gero Palermo, commenta la designazione a Coordinatore Nazionale dell’Udc Italia Giovani comunicata dal Segretario Nazionale On. Lorenzo Cesa.

<< Ringrazio il nostro Segretario Nazionale per avermi indicato per un ruolo di così grande responsabilità – trasmette l’ingegnere Gero Palermo – Ho accolto la notizia con grande entusiasmo ma anche con motivato timore per l’onere che ne deriva. Sono orgoglioso di poter avere l’onore di collaborare con tutti i Coordinatori Politici per riorganizzare, a livello nazionale, il gruppo giovanile del Partito dello Scudo Crociato. Stiamo vivendo un periodo terribile per l’emergenza Covid-19; quando tutto sarà finito, speriamo presto, dovremo essere tutti pronti a ripartire più forti di prima per poter godere al meglio di quella normalità che abbiamo scoperto essere un grande lusso”.

Il Responsabile dei Giovani dell’Udc ringrazia soprattutto il Coordinatore Regionale dell’Udc in Sicilia, On. Decio Terrana, per aver creduto in lui sin dal primo momento, promettendo di riportare a livello nazionale il suo grande lavoro svolto in questi mesi in Sicilia.

<< Ringrazio con profondo affetto il nostro Coordinatore Politico in Sicilia, On. Decio Terrana. Ha sempre creduto nelle mie possibilità e voglio farmi carico di riportare a livello nazionale i suoi insegnamenti e tutto il lavoro effettuato in questi mesi. Questa designazione deve essere un punto d’inizio per tutta la rete che abbiamo già creato e che vogliamo mettere a disposizione di Deputati, Senatori, Coordinatori e Dirigenti di tutte le Regioni Italiane; siamo a loro completa disposizione per ogni tipo di supporto. Il nostro progetto deve coinvolgere sempre più Giovani che si sentono rappresentati dalle nostre proposte, dalla dottrina sociale della Chiesa, dal garbo e dalla moderatezza. Chiamiamo a raccolta tutti quei Giovani Moderati che non possono essere rappresentati dal populismo e dagli estremismi; questo è un punto fermo del nostro Segretario On. Lorenzo Cesa, la riorganizzazione di un forte Centro Moderato che sia espressione del Ceto Medio e delle PMI Italiane >>.