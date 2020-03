“Oltre all’emergenza sanitaria, ci sono le emergenze economiche, perche’ chi ha chiuso il negozio, lo studio, l’attivita’, la bottega o l’azienda gia’ dalla scorsa settimana non e’ in condizione di pagare tasse, ne’ a livello statale ne’ locale”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in collegamento con Italia