Coronavirus nel nisseno, dati Asp Caltanissetta: 54 casi, 1 nuovo caso a San Cataldo

Bollettino coronavirus Caltanissetta e Provincia a cura dell’Asp che “segna” 54 casi. I dati differiscono da quelli della regione che invece riporta 61 contagiati nel nisseno.

L’ASP Caltanissetta sottolinea nella sua nota: Nelle ultime ore è deceduto uno dei pazienti ricoverati in Terapia Intensiva e provenienti dalla provincia di Agrigento.

Invariato il numero di pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive presso l’ospedale Sant’Elia.

Il dato dei domiciliati risultati positivi al test si incrementa di 1 unità (residente a San Cataldo). Si trovano a casa in sorveglianza attiva ed in condizioni non meritevoli di ricovero.

Ecco il report dettagliato in provincia.

Caltanissetta, 28 i contagiati. 1 nisseno è ricoverato presso l’ospedale S.Elia in terapia intensiva, 6 in malattie infettive, 17 in quarantena domiciliare, 3 ricoverati in nosocomi di altre province, 1 deceduto.

San Cataldo, 11 casi: 4 in malattie infettive e 5 si trovano presso le loro abitazioni; due morti

Gela, 2 positivi: entrambi in quarantena

Niscemi: 2 positivi presso le loro abitazioni ed 1 ricoverato in altro presidio

Serradifalco, 3: uno ricoverato in terapia intensiva e due in malattie infettive.

Al S.Elia sono inoltre ricoverati 4 pazienti provenienti dall’agrigentino (1 guarito).

Riesi un morto. Mussomeli, un morto (fuori provincia)