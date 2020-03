Coronavirus, Legambiente Sicilia: “Da sindaco di Messina pagliacciate per propaganda elettorale”

“Apprendiamo con enorme soddisfazione che il ministro dell’Interno ha denunciato per vilipendio il sindaco di MESSINA che, con le sue pagliacciate, ci ha fatto tutti vergognare di essere siciliani”. Così il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna. “In un momento di enorme difficoltà per tutto il Paese – aggiunge – e in particolare per quelle regioni che come la nostra non hanno un serio, strutturato e adeguato sistema sanitario che difficilmente potrebbe reggere un’epidemia delle stesse proporzioni di alcune zone del nord Italia, c’è bisogno di serietà e responsabilità.

Doti che, purtroppo, mancano al sindaco di MESSINA che cerca soltanto di farsi propaganda elettorale urlando e sbraitando, non tenendo conto delle tragedie e delle difficoltà di quei siciliani bloccati per giorni in Calabria e costretti a tornare in Sicilia. Dobbiamo restare tutti umani, anche e soprattutto in questi delicatissimi momenti. Da isolare c’è solo qualche buffone”