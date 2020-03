Coronavirus: esercito da oggi pure a Caltanissetta, primi controlli e denunce

Da oggi, dopo Palermo, i militari dell’esercito, gia’ assegnati all’operazione “Strade sicure”, sono schierati a Messina e a Caltanissetta per i controlli nell’ambito dell’emergenza Covid-19. I soldati hanno compiti di appoggio alle pattuglie dei carabinieri e della polizia di Stato. A Messina i militari partecipano ai presidi di Tremestieri, all’ingresso della citta’, e della stazione centrale. A Caltanissetta sono in servizio 15 soldati. Oggi erano assegnati al presidio del terminal dei pullman e hanno controllato, con i carabinieri, i viaggiatori. Alcuni non avevano valide ragioni per il viaggio e sono stati quindi denunciati.