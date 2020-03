Ci lascia Michael Savage con la sua breakdance silenziosa, il ricordo di chi lo conosceva così

Caltanissetta ha perso oggi un suo figlio. Ci ha lasciati Michele Mantione, intere generazioni lo conoscevano come Michael Savage. Io voglio ricordarlo così, “sarbaggiu”, in tuta, con su scritto “Michael Aavage Breakdance”, quando, negli anni ‘80, veniva al campetto “Croce” oppure alla ricreazione del liceo classico, a ballare la breakdance con la musica che ascoltava dalle cuffie del walkman e che sentiva soltanto lui, ma noi gli stavamo in fiducia.

Io voglio ricordarlo così, “sarbaggiu”, quando saliva sugli alberi del viale della regione armato di fionda e per farlo scendere ci voleva mezza giornata.

Io voglio ricordarlo così, “sarbaggiu”, quando lo chiamavi per un lavoro e lui, da gran “massaru” qual era, il lavoro “su pigliava di pittu”.

Ciao Michele “sarbaggiu” Mantione, salutami tanto Vincenzo “Michael jackson” Galletti, perché sono certo che lassù c’è un posto meraviglioso dove vi incontrerete ed anche tu troverai la pace.