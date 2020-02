“Il Re Leone, lui vive in te”, il 21 febbraio in scena al Margherita di Caltanissetta

Il 21 febbraio 2020 presso il teatro Margherita di Caltanissetta l’Associazione Teatrale “Insieme per un Sogno Junior” porterà in scena il musical “IL RE LEONE, lui vive in te” liberamente tratto da The Lion King di Broadway.

Lo spettacolo è stato realizzato dai ragazzi del laboratorio teatrale nato tre anni fa, ormai cresciuti e passati alla fascia junior dell’associazione. Dopo aver debuttato lo scorso 10 e 11 Gennaio a Sommatino, i ragazzi sono pronti per farvi emozionare con una delle storie più commoventi di sempre. Magiche atmosfere, oltre 40 artisti sul palco, costumi accurati e particolari, un colossale allestimento scenico per uno spettacolo capolavoro che supera i confini dell’emozione.

La storia del re Leone è, senza dubbio, una storia che tocca il cuore di grandi e piccini, storia da cui raccogliamo una grande l’eredità morale: Il cerchio della vita. La fluidità con cui gli scenari si fondono insieme la musica sono naturali il tutto mixato con repentini cambi di colore insieme agli stati d’animo e alla forza delle parole stesse – dice il regista Amedeo Roccaro – Il talento dei giovani protagonisti e un corpo di ballo dalle grandi performance sono sicuramente tra i maggiori punti di forza di questo spettacolo in un allestimento scenico che anche stavolta si presenta ben strutturato grazie all’opera minuziosa dei nostri collaboratori.> Vincente il connubio tra la regia di Amedeo Roccaro sostenuto dal team di ragazzi di Insieme per un Sogno Senior e l’adattamento musicale di Salvatore Geraci che ancora una volta si presenta ricca di armonia e piena di passione

BIGLIETTI DISPONIBILI AL 320 43 30 381 (AMEDEO),

PRESSO PIAZZA MARCONI CAFE’ 329 54 05 941 (CALTANISSETTA),

PRESSO COIFFEUR NUNZIO 328 95 84 708 (SOMMATINO).