Una dottoressa della guardia medica dell’ospedale Muscatello di Augusta, nel siracusano, e’ stata aggredita da una paziente. Ad aggredirla con pugni e schiaffi una sessantenne che secondo una prima ricostruzione non avrebbe voluto pagare il ticket. Il medico ha riportato diverse contusioni, giudicate guaribili in 10 giorni. La paziente sarebbe andata in escandescenze quando la dottoressa avrebbe chiesto spiegazioni in merito all’esenzione.